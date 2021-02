Im August des vergangenen Jahres bekamen Katy Perry (36) und Orlando Bloom (44) zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs – Töchterchen Daisy Dove. Für die Sängerin sei die Mutterrolle nach eigener Aussage der beste Job der Welt, aber eine kleine babyfreie Auszeit gönnte sich das Paar nun doch. Auf neuen Bildern sind die beiden am Strand zu sehen, wobei Katy ihren After-Baby-Body im Badeanzug präsentiert.

Neue Aufnahmen zeigen Katy und Orlando im privaten Liebesurlaub auf Hawaii in trauter Zweisamkeit, wie Daily Mail berichtet. Während der Schauspieler die Sonne am Strand in einer schwarzen Badehose genießt, ist die Neu-Mama in einem trägerlosen Badeanzug zu sehen. Der lilafarbene Einteiler setzt die Kurven ihres fitten After-Baby-Bodys – immerhin nur knapp sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter – perfekt in Szene und macht aus dem Dekolleté der "Teenage Dream"-Interpretin einen wahren Blickfang.

Erst kürzlich wurden Stimmen laut, die behaupteten, Katy wäre sogar schon wieder schwanger. Nach ihrem Auftritt als Jurorin bei "American Idol" glaubten Fans, bereits wieder einen Schwangerschaftsbauch unter den Klamotten der Künstlerin erkennen zu können. Zeitlich gesehen ist das so kurz nach Daisys Geburt allerdings eher unwahrscheinlich.

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Katy Perry und Orlando Bloom

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und Katy Perry

Instagram / katyperry Katy Perry bei "American Idol"

