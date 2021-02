Hannah Kerschbaumers (28) Märchen wurde wahr! In der gestrigen Folge von "Der Bachelor" durfte die Berlinerin mit dem Junggesellen Niko Griesert (30) ein königliches Date verbringen. Die beiden warfen sich nach einer romantischen Kutschfahrt mächtig in Schale und dinierten in prunkvollen Gewändern. Und siehe da: Die 28-Jährige wurde bereits vor der Nacht der Rosen mit einer roten Schnittblume belohnt. Dennoch kam es zwischen den beiden bisher nicht zum Kuss: Im Promiflash-Interview verrät die Kuppelshow-Kandidatin nun, wie sie darüber denkt!

"Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn das Date es zugelassen hätte", gesteht Hannah im Gespräch mit Promiflash. In der aktuellen Staffel wurde bereits mehrfach heftig geknutscht, doch die Berlinerin ging bisher immer leer aus. Durch ihr riesiges Kleid und die Tischlänge habe es bei dem Dinner zudem kaum eine Möglichkeit für körperliche Annäherung gegeben. Die Vorab-Rose habe dies aber wieder wettgemacht. Dennoch habe ihr das märchenhafte Rendezvous viel Spaß gemacht und sie würde es jederzeit wiederholen.

Die 28-Jährige würde es übrigens falsch finden, von sich aus fest mit einem Kuss zu rechnen: "Entweder es passt und die richtige Zeit für einen Kuss ist da oder eben nicht." Bei dem royalen Dinner sei zumindest für sie die Zeit noch nicht reif dafür gewesen. "Und was nicht ist, kann ja noch werden", erklärt Hannah hoffnungsvoll.

