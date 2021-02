Will Mira nach ihrem Germany's next Topmodel-Exit weiter modeln? Die Schleswig-Holsteinerin entschied sich in der vergangenen Folge von Heidi Klums (47) Modelshow, die Sendung zu verlassen. Ein Grund dafür war unter anderem, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt mental nicht in der Lage fühlte, sich weiterhin den krassen Anforderungen der Castingshow zu stellen. Doch will sie den Traum vom Modeln deshalb nun auch für immer aufgeben? Im Promiflash-Interview verrät Mira jetzt, wie sich ihre Zukunft vorstellt.

"Momentan studiere ich auf Lehramt und das möchte ich definitiv weiterführen. Ich möchte einen Abschluss, um für die Zukunft etwas in der Hand zu halten", erklärt die 19-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Trotzdem wolle sie in Zukunft weiterhin in die Öffentlichkeit treten und gerne sogar berühmt werden. "Ich liebe es, eine Plattform zu haben, über die ich wichtige Dinge verbreiten und ansprechen kann. Und am liebsten würde ich diese Plattform natürlich durch das Modeln vergrößern und damit ein festes Standbein aufbauen", fasst Mira zusammen. Immerhin habe sie durch ihre Zeit bei GNTM noch einmal gemerkt, wie sehr sie es liebe, vor der Kamera zu stehen und die Mode der Designer zu präsentieren.

Vor diesem Hintergrund kann sich Mira sogar vorstellen, sich noch einmal bei dem Format zu bewerben. "Ich denke, wenn es mir mental so gut geht, dass ich diesem Druck standhalten kann, dann würde ich mich sehr, sehr wohl dort fühlen und es auch echt genießen, diese Erfahrungen machen zu können", schildert das Nachwuchs-Model ehrlich.

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei den Dreharbeiten zur 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" im November 2020

Instagram / mira.carlotta Mira, GNTM-Kandidatin 2021

Getty Images Heidi Klum, Model

