Sie ist eines der beliebtesten Gesichter im Reality-TV: Claudia Obert (59) sorgt in jedem Format, in dem sie auftaucht, für ganz besondere Stimmungsmomente. Ihre Fans wollen gar nicht mehr auf die Unternehmerin verzichten – und das müssen sie offenbar auch nicht! Denn Claudia scheint es vor der Kamera ganz gut zu gefallen. Promiflash hat mal nachgehakt, was die gebürtige Freiburgerin in näherer Zukunft so geplant hat.

Ihr Flirtformat Claudias House of Love war gerade in einem fulminanten Finale zu Ende gegangen, da plauderte Promiflash mit Claudia darüber, wie die Show für sie war. "Ich fand das so toll, ich würde das am liebsten jeden Tag machen, nur mit ein paar mehr Männern", schwärmte die 59-Jährige von ihrem TV-Liebeshaus. So hundert Herren dürften es schon sein, wenn es nach ihrem Geschmack ginge, sie wolle sich schließlich nicht beschränken. Und auch gedanklich ist Claudia schon ganz in der Zukunft angekommen: "Ich habe jetzt schon wieder zwei, drei geile Projekte, auch größere." Vorfreude ist bei ihren Fans also offenbar angebracht.

Und als zweites Standbein ist die TV-Karriere sicherlich auch gut geeignet. Denn aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise bleiben Claudias Modeläden weiterhin geschlossen. Auf der Unternehmerin lastet inzwischen ein enormer Schuldendruck, weil die laufenden Kosten bleiben, während der Umsatz weggebrochen ist.

