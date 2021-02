Christian Polanc (42) ist bei Let's Dance bereits ein echtes Urgestein. Seit der zweiten Staffel der Show ist der Profitänzer bereits mit von der Partie und somit dieses Jahr zum dreizehnten Mal dabei. Das bedeutet auch, dass er schon dreizehn verschiedene Promi-Damen übers Parkett führen und trainieren durfte. Eine davon ist für ihn etwas ganz Besonderes, wie er noch heute schwärmt!

Im Jahr 2007 nahm die "Let's Dance"-Karriere des 42-Jährigen ihren Anfang, und Christian stieg auch direkt fulminant in das Format ein: Er holte sich den Titel – und zwar mit GZSZ-Star Susan Sideropoulos (40). Ein Moment, den er nie vergessen wird, wie er in einem Video bei RTL verriet. "Du wirst immer die Erste sein", richtete er liebe Worte an seine ehemalige Tanzpartnerin. Und auch die Schauspielerin erinnerte sich an die turbulente Zeit: "Eine Woche waren wir gut, eine Woche wieder nicht so gut. Wie eine Achterbahnfahrt, und dieses Finale werde ich mein Leben nicht vergessen."

Nach vierzehn Jahren Show-Erfahrung könnte es allerdings in dieser Staffel selbst für Christian noch einmal eine Premiere geben. In diesem Jahr wird Nicolas Puschmann (29) als erster männlicher Promi-Kandidat mit einem Mann tanzen. Ob diese Aufgabe dem gebürtigen Bayern zukommt, wird sich zeigen.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNow.

TVNOW / Gregorowius Christian Polanc mit Tänzern bei "Let's Dance"

Getty Images Susan Sideropoulos im Oktober 2013

ActionPress / Thomas Burg Nicolas Puschmann, "Let's Dance"-Kandidat 2021

