Carina Walz' Auftritt sorgt für Verwirrung! Am Samstagabend kam es bei DSDS zu einer echten Premiere: Das erste Mal in der Geschichte der beliebten Castingshow trat Dieter Bohlens (67) Freundin in der Sendung auf. Während der Performances der Wackelkandidaten saß die Brünette neben dem Poptitan. Doch die Zuschauer sind deswegen etwas irritiert – sie verstehen nicht, welche Aufgabe Carina hatte!

Lächeln, ab und zu kritisch gucken und wunderschön aussehen – viel mehr Action sah man von der zweifachen Mutter nicht. Das fiel auch dem Publikum vor den Bildschirmen negativ auf: "Carina macht jetzt was dort? Außer Urlaub?", fragte ein User auf Twitter, ein anderer schrieb zudem: "Bohlens Carina steht auch nur dekorativ daneben!"

Doch im Netz war zu dem TV-Moment der 37-Jährigen nicht nur Negatives zu lesen – einige Zuschauer waren verblüfft von ihrer Schönheit: "Carina ist eindeutig die hübscheste Dame, die Dieter an seiner Seite hatte!", schwärmte ein Bewunderer. Was sagt ihr zu Carinas Auftreten? Stimmt unten ab.

TV NOW/ Stefan Gregorowius Carina Walz und Dieter Bohlen bei DSDS

Instagram / dieterbohlen Carina Walz

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

