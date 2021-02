Hat Madison Beer (21) etwa Schmetterling im Bauch? Das Liebesleben der Sängerin sorgt immer wieder für wilde Spekulationen. Zuletzt vermuteten ihre Fans, dass sie mit YouTuber David Dobrik (24) anbandeln könnte. Doch mit diesen Gerüchten räumten die Stars vor wenigen Tagen auf – sie hätten sich noch nie gedatet. Kurz nach diesem Statement wird schon der nächste Mann als Madisons neuer Freund gehandelt.

Könnte Nick Austin (20) der Musikerin den Kopf verdreht haben? Die 21-Jährige hat gerade ihr neues Album "Life Support" auf den Markt gebracht. Der TikTok-Star supportete sie deswegen auf Instagram und fand verdächtig gefühlvolle Worte für sie: "Dieses Mädchen hat ihr Herz und ihre Seele in dieses Album gesteckt. Du inspirierst mich jeden Tag und du bist die unglaublichste Person, die ich je getroffen habe." Er sei total stolz auf sie und sie verdiene ihren Erfolg. Diesen Post könnte man doch glatt mit einer Liebeserklärung verwechseln – oder?

Noch dazu wurden die Stars zusammen in Los Angeles gesichtet. Sie kamen gemeinsam in einem Auto vorgefahren und genossen zu zweit ein Dinner in einem Restaurant. An dem Abend lieferten sie ihren Fans allerdings keine weiteren Hinweise auf eine Romanze – sie tauschten weder Umarmungen noch Küsse aus.

Instagram / daviddobrik David Dobrik und Madison Beer im Februar 2021

Instagram / nickaustin Nick Austin, TikTok-Star

Instagram / madisonbeer Madison Beer, Sängerin

