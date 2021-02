Auf diese Nachricht hatten seine Fans monatelang gewartet: David Dobrik (24) ist zurück auf YouTube. Vor wenigen Tagen veröffentlichte er auf seinem Zweitkanal ein Video, in dem er seine schmucke neue Luxusvilla präsentiert. Im April des vergangenen Jahres hatte er angekündigt, eine Pause einlegen zu wollen, manch einer spekulierte bereits über ein Ende seiner Clip-Karriere. In aller Munde geblieben ist David aber trotz seiner YouTube-Abstinenz. Einer Fan-Theorie zufolge soll er nicht nur Madison Beer (21) gedatet, sondern diese auch zurückgewiesen haben. In Davids Podcast räumten die beiden nun mit den Gerüchten auf.

"Ich werde nichts sagen, ich lasse ihn das Wort ergreifen und werde einfach schauen, wohin das führt", sagte Madison im Podcast Views, den David zusammen mit Jason Nash (47) produziert. David erklärte daraufhin, wie sehr er es hasse, dass Madison nur noch als das Mädchen dargestellt werde, das er abblitzen ließ. "Hast du mich jemals abblitzen lassen?", fragte die Sängerin daraufhin. "Nein. Ich habe dich nicht zurückgewiesen. Wir haben uns bloß nie gedatet, das ist alles", hält David unmissverständlich fest.

Der 24-Jährige dürfte die Gerüchte um sein Datingleben mittlerweile gewohnt sein. Unter anderem wurde er mit Instagram-Model Corinna Kompf und seiner Assistentin Natalie Mariduena in Verbindung gebracht. Zuletzt würde über eine Beziehung zu Model Charlotte D'Alessio (22) gemutmaßt. Von 2015 bis 2017 war er mit seiner Kollegin Liza Koshy zusammen. Madison wiederum datete unter anderem den NBA-Star Blake Griffin (31) sowie den Musiker Jack Gilinsky.

Instagram / daviddobrik US-YouTube-Star David Dobrik vor seinem neuen Luxushaus

Vivien Killilea/Getty Images for Simply Be Madison Beer bei der Amber Rose x Simply Be Launch Party in West Hollywood

Getty Images David Dobrik im Januar 2020

