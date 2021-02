Nostalgie-Alarm! Endlich fand eine von den "30 über Nacht"-Fans lang ersehnte Reunion der beiden Hauptdarsteller Mark Ruffalo (53) und Jennifer Garner (48) statt. In der US-amerikanischen Zeitreise-Komödie von 2004 spielen die beiden Jenna Rink und Matt Flamhaff und begeistern Millionen Fans weltweit – bis heute. Jetzt trafen sich die beiden Hauptdarsteller nach 17 Jahren wieder und hielten diesen Moment mit einem süßen Schnappschuss fest.

Beide teilten das Selfie auf ihrem jeweiligen Instagram-Account. "Wiedervereinigung mit einem alten Kumpel. Kann uns jemand sagen, wo wir in Kanada Razzles finden können?", schrieb Mark im zugehörigen Bildbeitrag. Razzles sind Süßigkeiten, die ihre Figuren im Film verspeisten. Die kleinen Dickmacher würden die Reunion sicherlich perfekt machen. So oder so scheint Jen die Zeit mit Mark sehr genossen zu haben: "Wunschstaub funktioniert! Und ich hatte einen perfekten Tag mit meinem alten Kumpel."

Die Fans und Follower sind bei diesem Anblick ganz aus dem Häuschen! "Zwei der ganz Großen. Großartige Menschen und begabte Schauspieler", oder "Gibt es eine Fortsetzung? Wir können nur hoffen", lauten nur zwei der Kommentare unter Jennifers Post.

ActionPress/ United Archives GmbH Jennifer Garner und Mark Ruffalo in "30 über Nacht"

