Fiebert Anna Maria Damm (24) bei der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel fleißig mit? 2013 nahm die gebürtige Neuenbürgerin selbst an der Modelshow teil und belegte den fünften Platz. Seither ist sie nicht nur als Model, sondern auch als YouTuberin und Influencerin aktiv. Von so einer Karriere träumen auch die Teilnehmerinnen der aktuellen GNTM-Staffel, die seit knapp vier Wochen im TV läuft. Schaltet Anna dort regelmäßig ein?

Gegenüber Promiflash verrät die 24-Jährige: "Bisher habe ich tatsächlich nur auf Social Media die Staffel verfolgt." Doch das wird wahrscheinlich nicht so bleiben: Spätestens wenn die Kandidatinnen neue Frisuren verpasst bekommen, wird Anna wohl den Fernseher anwerfen. "Ich freue mich jedes Jahr auf das Umstyling, um zu sehen, wie die Stylisten die Mädels verändern", erklärt die Mutter einer Tochter.

Darüber hinaus findet Anna, dass sich die Show im Laufe der Jahre sehr verändert hat. "Die Redaktion hat sich immer was Neues einfallen lassen. Die Kandidaten machen für mich allerdings die Staffeln einzigartig", fasst die "Bibi & Tina: Voll verhext!"-Darstellerin zusammen. Eine Favoritin habe sie in diesem Jahr aber noch nicht.

