Seit Donnerstag sucht Heidi Klum (47) wieder ein neues Germany's next Topmodel. Zum bereits 16. Mal flimmert die Model-Castingshow über die Bildschirme. In den vergangenen Jahren hatte die Sendung immer mal wieder mit schwächelnden Quoten zu kämpfen. Den Start der neuen Staffel, die erstmals komplett in Deutschland gedreht wurde, scheinen die Fans sich aber sehnlichst herbei gewünscht zu haben. Die Auftaktepisode war die Erfolgreichste seit zehn Jahren!

"Germany's next Topmodel" hatte zwar mit 2,33 Millionen Zuschauern nur die drittbeste Publikumszahl des Tages. Wie DWDL berichtet, lockte die Show dafür aber vor allem das junge Publikum vor die Bildschirme. Sehenswerte 1,55 Millionen der 14- bis 49-Jährigen schalteten ab 20.15 Uhr bei ProSieben ein. Damit belief sich der Marktanteil in dieser Zielgruppe auf starke 18,3 Prozent. Für GNTM bedeutete das den besten Staffelauftakt seit 2011.

Die erste Episode war aber auch durchaus sehenswert, immerhin tauchte direkt Heidis Tochter Leni auf. In einer Szene ist die 16-Jährige dabei zu sehen, wie sie sich mit der gehörlosen Kandidatin Anna-Maria Schimanski (21) in Gebärdensprache unterhält. Habt ihr die Folge auch gesehen?

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Getty Images Heidi Klum, Enrique Badulescu und Thomas Hayo im Mai 2013 bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / leniklum Leni Klum im Dezember 2020

Habt ihr die erste "Germany's next Topmodel"-Folge auch gesehen?



