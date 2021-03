Elyse Knowles und ihr Verlobter Josh Barker dürfen sich über Familienzuwachs freuen! Im September des vergangenen Jahres überraschte das australische Model seine Fans mit süßen Neuigkeiten: Sie und ihr Liebster würden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Kurz vor der Geburt legte ihr Baby nochmals einen ordentlichen Wachstumsschub hin – so konnte die schwangere Blondine zuletzt aufgrund des XXL-Babybauchs kaum noch ihre eigenen Füße sehen. Jetzt hat die Dickbauch-Phase für Elyse aber vorerst ein Ende: Ihr Baby erblickte das Licht der Welt!

"Das nächste Kapitel in unserem Leben. Das beste Kapitel bisher – und es nennt sich Sunny", teilte Elyse vor wenigen Stunden via Instagram mit. Demnach ist ihr Spross bereits am 25. Februar zur Welt gekommen. Passend zur Bekanntgabe veröffentlichte die frischgebackene Mama einen ersten Schwarz-Weiß-Schnappschuss, der kleine Babyfüßchen zeigt. Viel mehr verriet die Laufstegschönheit noch nicht über ihr neues Familienmitglied.

So hielt Elyse auch das Geschlecht ihres Säuglings noch geheim – immerhin könnte der Name Sunny sowohl für ein Mädchen als auch einen kleinen Jungen sprechen. Die Fans der Neu-Mama sind jedenfalls völlig aus dem Häuschen. "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Sunny!" oder "Nur das Beste euch dreien. Sunny ist ein wunderschöner Name!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Elyse Knowles und Josh Barker



Elyse Knowles, Model

