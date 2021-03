Auch wenn es noch eine ganze Weile hin ist: Prinz Harry (36) und Meghan scheinen die Partyvorbereitungen von Queen Elizabeth II. (94) ordentlich durcheinanderzubringen. Denn die Großmutter von William und Harry feiert im kommenden Jahr ihr 70-jähriges Thronjubiläum – und zu diesem Ereignis möchten offenbar auch der Wahlkalifornier und seine Frau anreisen. Doch das bedeutet wohl ganz neue Herausforderungen für das Planungskomitee: Und zwar so Große, dass das Paar nun sogar ausgeladen werden könnte.

Denn ihren großen Ehrentag möchte die Queen im nächsten Jahr mit einer viertägigen Feier begehen, wie The Sun berichtet. Dabei seien unter anderem ein Zusammenkommen der Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace sowie ein Bad in der Menge auf der zum Palast hinführenden Prachtstraße The Mall geplant. Ein Insider habe nun offenbart: "Harry möchte unbedingt kommen, aber das verursacht dem Palast schon jetzt Kopfschmerzen." Denn seit dem "Megxit", Harry und Meghans Ausstieg aus ihren royalen Pflichten, könnte es zum Politikum werden, an welcher Stelle das Paar auf dem Balkon positioniert wird.

Als Teil ihres Rückzugs haben die beiden zudem zahlreiche Schirmherrschaften abgegeben. Daraus könnte nun ein deutlicher Mehraufwand für Harrys Bruder Prinz William (38) und dessen Frau Kate (39) entstehen. Denn es ist anzunehmen, dass die beiden nun einige der vakanten Posten übernehmen werden. Auch das könnte zu Spannungen während der Feierlichkeiten führen.

Getty Images Die britische Königsfamilie während der Trooping the Colour Parade

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Remembrance Day 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

