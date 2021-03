Are You The One?-Sascha schießt gegen Jill (20)! Der Sunnyboy warf schon zu Beginn des Formats ein Auge auf die tätowierte Beauty. Erst blieb diese Zuneigung weitgehend unerwidert – die Abiturientin schien Single-Boy Maximilian interessanter zu finden. Letztendlich wendete das Blatt sich aber: Zwischen Jill und Sascha schien es zu knistern – allerdings blieb auch Maxi für die Blondine offenbar weiterhin spannend. Das nimmt Sascha Jill jetzt ganz schön übel, wie er Promiflash verriet!

Die 20-Jährige hielt sich offenbar mehrere Optionen offen und kam beiden Teilnehmern ein wenig näher. Für Sascha ein Schock: "Ich habe es tatsächlich erst bei der Ausstrahlung jetzt im Nachhinein mitbekommen, dass sie nicht mal eine Minute, bevor sie zu mir kam, mit Maxi geknutscht hatte." Diese Szenen hätten den 24-Jährigen ziemlich traurig gemacht. "Ich habe es seit Tag eins ernst gemeint mit ihr, aber meiner Meinung nach spielt sie einfach nur ein falsches Spiel mit Maxi und mir", gestand der Beau im Promiflash-Interview.

Hätte er von dem Kuss der beiden schon während der Dreharbeiten gewusst, wäre die Angelegenheit für Sascha sofort erledigt gewesen. "Dieser Mensch hätte in meinem Leben keine Rolle mehr gespielt, denn so Menschen, die mit Gefühlen spielen, sind in meinen Augen kalte, charakterlose", betonte er gegenüber Promiflash.

TVNOW Sascha und Jill, "Are You The One?"-Kandidaten

TVNOW Jill und Maximilian

TVNOW "Are You The One?"-Kandidaten Jill und Sascha, 2021

