Rebel Wilson (40) auf Erfolgskurs! Die australische Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle als Fat Amy in der Komödie Pitch Perfect bekannt. Als tollpatschige und übergewichtige Sängerin unterhielt sie viele Fans des berühmten Streifens. Doch diese Zeit ist passé – denn die Beauty hat mittlerweile etwa 30 Kilogramm abgenommen. Und nun sorgte sie wieder mit ihrer Karriere für Schlagzeilen: Denn Rebel sahnte nun ihre erste neue Filmrolle nach ihrem krassen Gewichtsverlust ab!

Laut dem Online-Magazin Deadline wird die 40-Jährige bald wieder für einen witzigen Blockbuster vor der Kamera stehen. Der Film "Senior Year" handelt von einer ehemaligen Cheerleaderin, die aus einem 20-jährigen Koma erwacht. Weil sie anscheinend jegliches Gefühl für Zeit und Raum verloren hat, kehrt die mittlerweile erwachsene Frau zurück an ihre damalige Schule, um Abschlussballkönigin zu werden. Offenbar denkt sie, immer noch ein Teenie zu sein.

Bereits vor einigen Wochen deutete Rebel schon in einem Interview an, dass zukünftig viele Projekte bei ihr anstehen werden. So stehe sie bald auch noch für zwei weitere Kinofilme vor der Kamera. Ob sie sich wegen ihrer Trennung von Jacob Busch (29) in eine Menge Arbeit stürzt?

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de