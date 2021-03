Bachelor-Fans aufgepasst: Am Mittwoch heißt es wieder länger warten! Die beliebte Kuppelshow geht langsam in die heiße Phase, denn Rosenverteiler Niko Griesert (30) kommt seinem Ziel, die Liebe seines Lebens zu finden, immer näher. Aktuell kämpfen nur noch sechs Frauen um das Herz des Osnabrückers. Die Frage, welche Damen in dieser wieder Woche überzeugen und eine begehrte Schnittblume ergattern können, klärt sich am Mittwoch allerdings später als gewohnt: "Der Bachelor" wird im Programm etwas nach hinten verschoben.

Diese Programmänderung dürfte zwar nicht überraschend kommen, bedeutet für die Fans des Rosenformates aber dennoch: 15 Minuten länger ausharren. Denn für den 3. März hat RTL erneut eine Corona-Sondersendung angekündigt. Das bedeutet: "Der Bachelor" beginnt erst um 20:30 Uhr und Stern TV flimmert ab 22:40 Uhr über die TV-Bildschirme. Aufgrund der neu angekündigten Lockerungen wird außerdem am heutigen Montag um 20:15 Uhr ein "RTL Aktuell Spezial" unter dem Titel "Corona-Krise – Zwischen Hoffnung und Sorge" ausgestrahlt und damit auch Günther Jauchs (64) Wer wird Millionär? 15 Minuten nach hinten verbannt.

Welche Dame könnte in Folge sieben eine reelle Chance auf Zweisamkeit mit Niko haben? In der vergangenen Woche durfte sich Hannah Kerschbaumer (28) über ein wahrhaft königliches Date mit dem TV-Single freuen. Einen Kuss gab es für die Berlinerin aber noch nicht. "Entweder es passt und die richtige Zeit für einen Kuss ist da oder eben nicht. Und was nicht ist, kann ja noch werden", kündigte sie im Gespräch mit Promiflash allerdings an.

Bachelor Niko und die Kandidatinnen in Woche fünf

Günther Jauch bei "Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special", Februar 2021

Hannah Kerschbaumer und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

