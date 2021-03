Sarah Hyland (30) ist seit Jahren aus der Filmbranche nicht mehr wegzudenken. Insgesamt elf Jahre stand die Schauspielerin für die Erfolgsserie Modern Family in der Rolle der Haley Dunphy vor der Kamera. Und auch sonst wirkte die Amerikanerin bereits in einigen bekannten Produktionen wie beispielsweise "Lipstick Jungle" mit. Eigentlich ist die Darstellerin vor allem für ihre langen braunen Haare bekannt. Jetzt überrascht die 29-Jährige aber mit einem komplett neuen Look – sie präsentiert sich mit leuchtend roten Haaren!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Sarah nun ein Selfie mit ihrem neuen Look. Dabei erstrahlt ihre Haarpracht komplett in Rot! "Zurück zu meinen schottischen/irischen Wurzeln", kommentierte die Schauspielerin ihren Beitrag. Und tatsächlich: Es ist bekannt, dass ihre Vorfahren väterlicherseits irische Wurzeln hatten. In den Kommentaren verrät sie, dass sie zusätzlich auf beiden Seiten der Familie schottische Einflüsse habe. "Außerdem ist mir langweilig und ich habe alle Staffeln von 'Outlander' noch ein zweites Mal geguckt", witzelt sie ganz passend zu ihrem neuen Look unter dem Beitrag, da die Serie ebenfalls in Schottland spielt.

Nicht nur die Fans der 29-Jährigen zeigen sich von ihrer neuen Haarfarbe restlos begeistert. Unter dem Beitrag finden sich auch zahlreiche Komplimente ihrer Kollegen: "Was für ein hübsches Mädchen", kommentierte beispielsweise die "High School Musical"-Darstellerin Vanessa Hudgens (32) unter dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / nikkilee901 Schauspielerin Sarah Hyland

Anzeige

Instagram / sarahhyland Ariel Winter und Sarah Hyland, "Modern Famliy"-Darstellerinnen

Anzeige

Getty Images Sarah Hyland, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de