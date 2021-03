Wer hat aktuell die besten Chancen auf den The Masked Singer-Pokal? Nachdem Katrin Müller-Hohenstein (55) als das Schwein und Franziska van Almsick (42) als das Einhorn enthüllt worden sind, kämpfen jetzt noch acht kostümierte Promis um den Sieg in der Gesangsshow. Schon morgen müssen sie sich in der dritten Sendung wieder vor den Fans und dem Rateteam aus Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) beweisen. Welcher der verbliebenen "The Masked Singer"-Kandidaten ist wohl aktuell der Liebling der Zuschauer?

Ganz klar: Wenn es nur nach dem Gesang gehen würde, würden die Schildkröte, der Stier und der Leopard vorne liegen – die Stars unter diesen drei Kostümen können so gut singen, dass es gut möglich ist, dass es sich um Profisänger handelt. Doch bei "The Masked Singer" geht es ja nicht nur um die Stimme, wie auch Franzi van Almsick im Promiflash-Interview betont hat, sondern eben auch um die Verkleidung und die Performance.

Hier könnte das Küken immer noch Spitzenreiter sein. Denn auch wenn die Promi-Dame unter dem flauschigen Vögelchen vielleicht nicht die beste Sängerin ist, fahren viele auf ihr Kostüm ab! Der Dino, der Monstronaut und das Quokka haben ebenfalls begeisterte Fans. Und der Flamingo ist natürlich ein absolutes Trendtierchen. Jetzt seid ihr gefragt: Welcher der verbliebenen acht "The Masked Singer"-Teilnehmer ist euer Favorit und soll gewinnen? Stimmt ab!

ProSieben / Willi Weber Der Leopard bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Die "The Masked Singer"-Schildkröte

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Küken

