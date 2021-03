Was hat es bloß mit Baby Nummer sechs auf sich? Am Montagnachmittag sorgte Hilaria Baldwin (37) mit einem Familienfoto für größte Verwunderung: Die Frau von Alec Baldwin (62) posierte auf dem Schnappschuss mit ihrer gesamten Rasselbande. Doch bekanntlich ist die Dunkelhaarige seit letztem September eine stolze fünffache Mutter – auf dem Foto war jetzt aber zusätzlich zu dem fünften Baby ein Neugeborenes zu sehen. Jetzt gibt Hilaria erste Infos zu dem neuen Familienmitglied.

"Wir lieben unsere Tochter Lucia über alles. Wie deine Brüder und Schwestern bist du ein Traum, der wahr geworden ist", schreibt die Autorin jetzt auf ihrem Instagram-Kanal und teilt dazu ein weiteres Foto des Säuglings. Damit ist jetzt zumindest schon mal klar, dass es sich bei dem Zuwachs um ein Mädchen handelt. Wie die Baldwins zu dem erneuten Babyglück gekommen sind, bleibt aber weiterhin ein Rätsel. Immerhin ist nicht bekannt, dass die 37-Jährige wieder schwanger war.

Die Fans vermuten in Anbetracht der Tatsachen, dass die Dunkelhaarige und ihr Mann eine Leihmutter in Anspruch genommen oder aber das Baby adoptiert haben. Klarheit darüber können aber nur die stolzen Sechsfach-Eltern schaffen. In ihrem ersten Post am Montag hatte sich Hilaria mit Infos sogar noch bedeckter gehalten. Sie postete lediglich ein Herz-Emoji und die Zahl sieben.

Anzeige

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Juni 2019

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwins Tochter Lucia

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren Kindern, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de