Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Anastasiya Avilova (32)! Ihre Fans kennen das ehemalige Playmate vermutlich aus Shows wie Catch the Millionaire, Temptation Island und Dschungelcamp – oder durch ihre Beziehung mit ihrem Ex Ennesto Monté (46). Heute arbeitet die aus der Ukraine stammende Beauty hauptsächlich als Model und Influencerin. Jetzt hat Anastasiya einen coolen neuen Job an Land gezogen: Sie versucht sich in der RTL2-Daily Köln 50667 als Darstellerin!

Anastasiya wird in der heutigen Folge als Leni Schreiber alias Yogagirl zu der Kölner Clique dazustoßen – und wird dann für ein paar Episoden zu sehen sein. "Die Dreharbeiten haben total Spaß gemacht", schwärmte sie im Promiflash-Interview. "Es ist eine lustige Rolle." Dass sie sich am "Köln 50667"-Set so wohlgefühlt hat, habe sie vor allem einer Person zu verdanken: "Am meisten zu tun hatte ich durch meine Story mit Patrick Beinlich. Ich fand ihn super lieb, er hatte immer so viel Verständnis, wenn ich etwas falsch gemacht habe und wir die Szene neu drehen mussten, er hat mir immer gesagt: 'Das kommt noch'."

Doch auch wenn Anastasiya im Endeffekt einen Riesenspaß hatte, nervös war sie trotzdem! "Ich habe schon in mehreren TV-Formaten mitgemacht, die Kameras bin ich also gewohnt – aber dieses Mal war ich sehr aufgeregt, weil es eine neue Erfahrung für mich war, in einer Reality-Soap mitzumachen", verriet sie Promiflash. "Außerdem machte ich mir zuerst Sorgen, dass mein Deutsch vor Aufregung noch schlechter wird oder so. Aber alles hat super geklappt."

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW

verfügbar.

Anzeige

RTL2 , "Köln 50667" Luise-Isabella Matejczyk, Anastasiya Avilova und Patrick Beinlich in "Köln 50667"

Anzeige

RTL2 , "Köln 50667" Patrick Beinlich, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige

RTL2 , "Köln 50667" Anastasiya Avilova und Patrick Beinlich in "Köln 50667"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de