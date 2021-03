Dass Jennifer Lopez (51) zu den am besten trainierten Promi-Damen Hollywoods zählt, ist kein Geheimnis. Vor Kurzem sorgten Paparazziaufnahmen der Erfolgssängerin und Schauspielerin diesbezüglich für Aufsehen. Der Grund: J.Los durchtrainierte Arme! Mit ihrem strammen Bizeps dürfte sie viele Fitness-Fans neidisch gemacht haben. Doch nicht nur die Arme der Latina sind perfekt in Shape – sondern auch der Rest ihres Körpers: Im Netz präsentiert die 51-Jährige jetzt stolz ihren superknackigen Po!

Via Instagram veröffentlichte Jennifer ein hübsches Spiegelselfie: Die muskulöse Beauty kniet seitlich in einem freizügigen Badeanzug auf dem Boden. Selbst in dieser Position ist nicht zu übersehen, wie durchtrainiert ihre Beine und vor allem ihr Booty sind – die Verlobte von Alex Rodriguez (45) hat sich eine perfekte Pfirsichform antrainiert! Auch ihr restlicher Body strotzt regelrecht vor lauter Muskeln. Die Musikerin scheint aktuell in absoluter Höchstform zu sein!

Bei diesem Anblick fragen sich bestimmt viele Fans: Wie schafft J.Lo es nur, ihre Muskelmasse zu halten? In einem Interview mit Us Weekly verriet die US-Amerikanerin, dass sie neben täglichen Sporteinheiten gerne Eiweißshakes zu sich nehme – meistens zum Frühstück. Abends setze sie oft auf eine Portion Quinoa. Gefällt euch Jennifers Booty-Foto? Stimmt ab!

MEGA Jennifer Lopez, Musikerin

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Januar 2021

