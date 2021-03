Herzlichen Glückwunsch, kleiner Prinz! Am zweiten März feiert Prinz Oscar von Schweden schon seinen fünften Geburtstag. Der royale Spross und seine Schwester, Prinzessin Estelle (9), sind der ganze Stolz ihrer Eltern Prinzessin Victoria (43) und Prinz Daniel von Schweden (47). Normalerweise posiert die königliche Familie für Fotos zu besonderen Anlässen gemeinsam. Doch zu Oscars (5) Geburtstag wurde der Prinz von den Fotografen ganz alleine abgelichtet – und die Bilder sind absolut bezaubernd!

Stolz grinst der Fünfjährige in die Kameralinse und verzaubert wohl alle mit seinem herzallerliebsten Lächeln. Mit einem akkurat zur Seite gekämmten Scheitel und den schicken Klamotten posiert der kleine Junge schon wie ein ganz Großer. Auf dem zweiten Pic hingegen blickt Oscar schon wieder ganz verträumt in die Kamera, während er sein Köpfchen sanft an den Familienhund Rio schmiegt.

Doch den Tag nur in schicken Klamotten zu verbringen, ist wohl nichts für den Kleinen. Auf einem anderen Schnappschuss anlässlich seines Geburtstages tollt er mit seiner Schwester Estelle warm eingepackt im Schnee herum. Während in vielen Regionen Deutschlands die Schneemassen bereits weitestgehend geschmolzen sind, kann die royale Familie in Schweden den Schnee noch in vollen Zügen genießen!

