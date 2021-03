Henrik Stoltenberg ist so glücklich wie nie zuvor! Nach einer ziemlich skandalösen Trennung von seiner Love Island-Kollegin Sandra Janina ist der Politiker-Enkel jetzt mit Ex-Köln 50667-Star Paulina Ljubas (24) zusammen. Die beiden genießen ihr Liebesglück in vollen Zügen und betonen immer wieder, dass sie es ohneeinander einfach nicht mehr aushalten. Doch warum läuft es zwischen den Turteltauben eigentlich so super? Henrik liefert jetzt die Erklärung...

"Ich bin selbst am Überlegen, warum das alles so perfekt läuft. Ich glaube, der Clou ist wirklich, wenn ihr an euch arbeitet. Ihr müsst Kompromisse eingehen", verrät der Kölner jetzt in seiner Instagram-Story. Er betont, dass es in jeder guten Beziehung Dinge gebe, die den jeweils anderen stören. Wichtig sei dann, nicht aufzugeben. "Wenn man genau daran arbeitet und nicht aufgibt, dann wird alles besser und im Gesamten schöner", stellt er klar.

Bei Henrik und Paulina scheint genau das also bestens zu funktionieren, denn der Promis unter Palmen-Teilnehmer sei dank seiner Liebsten viel zufriedener und fühle sich sogar "angekommen und frei". "Ich habe das noch nie zuvor in meinem Leben so in dieser Dimension gefühlt. Es passiert, wenn du am wenigsten dran glaubst", schwärmt er.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Star

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

