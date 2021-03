Welche Frau sichert sich den Platz in Niko Grieserts (30) Herz? Der diesjährige Bachelor hat schon ordentlich ausgesiebt. Nur noch sechs Damen sind im Rennen und haben die Chance auf seine letzte Rose. Am kommenden Mittwoch geht es bereits in die siebte Nacht der Rosen und der Osnabrücker muss zwei weitere Kandidatinnen nach Hause schicken. Michelle Gwozdz, Michèle de Roos, Linda-Caroline Nobat (26), Stephie Stark (25), Karina Wagner (25) und Hannah Kerschbaumer (28) müssen dann zittern. Doch wer von ihnen hat die meisten Fans hinter sich?

Bisher schien Mimi die absolute Nummer eins des Rosenverteilers zu sein – und auch die Zuschauer rechneten der blonden Beauty große Chancen auf den Sieg aus. Allerdings konnte die Darmstädterin mit ihren Eifersuchtsszenen zuletzt bei Niko nicht besonders punkten. Ob jetzt die schüchterne Michèle die Gelegenheit nutzt? Obwohl sie sich im Vergleich zu ihrer Konkurrentin noch nicht mit dem Bachelor geküsst hat, ist der ganz hin und weg von ihr. Ebenfalls hoch im Kurs steht Stephie. Die Münchnerin durfte sich über den zweiten Kuss der Staffel freuen.

Während Hannah dem TV-Single in Folge sechs immerhin bei einem Einzeldate näherkommen konnte, haben Linda und Karina bisher noch recht wenig Zeit mit ihm verbracht. Beide hatten noch kein Rendezvous in trauter Zweisamkeit. Ob das ihre Chancen auf die nächste Rose verringert? Immerhin sollen die übrigen vier Girls bereits Nikos Familie kennenlernen. Welche Lady hat eurer Meinung nach im Kampf um das Herz des Bachelors die Nase vorn? Stimmt ab!

Linda-Caroline Nobat und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Hannah Kerschbaumer und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Niko Griesert und Karina Wagner bei einem Bachelor-Date

