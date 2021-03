Cathy Hummels (33) ist für den Sommer schon bestens gerüstet! In der Kampf der Realitystars-Moderatorin steckt eine waschechte Fashionista, wie sie sowohl bei Events als auch in den sozialen Netzwerken regelmäßig demonstriert. Trotz kühler Temperaturen schmiss sie sich beispielsweise Mitte Februar in einen eleganten Bodysuit, der ziemlich strandtauglich zu sein schien. Nun präsentiert sich die 33-Jährige im nächsten heißen Bade-Outfit!

Auf Instagram heizt Cathy wohl vor allem ihren männlichen Fans ordentlich ein: Sie posiert nämlich in nichts weiter als einem knappen Bikini auf ihrem Balkon. Der Zweiteiler ist nicht von irgendeiner Marke, sondern aus dem Luxus-Modehaus Fendi – und dürfte somit um die 360 Euro gekostet haben. Den Look rundet die Beauty mit einer Kappe derselben Designer-Marke ab. "Ein bisschen Style muss sein", erklärt die Brünette ihre fesche Aufmachung.

Mit ihrem Outfit punktet die Mutter eines Sohnes bei ihren Fans, die überhäufen sie nämlich mit Komplimenten: "Siehst echt hübsch aus. Der Bikini ist auch mega!", schreibt beispielsweise einer ihrer Follower – und auch ein anderer meldet sich voller Bewunderung unter dem Foto zu Wort: "So ein toller Bikini! Wow, du siehst glücklich aus."

Cathy Hummels, 2021

Cathy Hummels im Februar 2021

Cathy Hummels, Moderatorin

