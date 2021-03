Mario Götze (28) scheint die Zweisamkeit mit seinem Spross in vollen Zügen zu genießen! Im Juni des vergangenen Jahres hat sich das Leben des Profifußballers komplett verändert: Sein Sohn Rome erblickte das Licht der Welt. Im Netz halten Mario und seine Gattin Ann-Kathrin (31) ihre Community mit regelmäßigen Updates aus ihrem neuen Familienalltag auf dem Laufenden. Jetzt stand offenbar ein Männertag auf dem Plan: Mario war mit seinem Sohnemann on tour!

"Freier Tag mit meinem Sohn", teilte Mario seinen Fans am vergangenen Montag via Instagram mit. Die dazu veröffentlichte Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt den Kicker in einem Auto, mit seinem Nachwuchs auf dem Schoß. Wohin es für die beiden Männer ging, blieb jedoch privat. Dabei sind gerade solche Vater-Sohn-Momente ziemlich rar – immerhin ist Mario durch seinen Job fast täglich mit Training und diversen Spiel-Vorbereitungen beschäftigt.

Während Mario und Söhnchen Rome unterwegs waren, nutzte Mama Ann-Kathrin kurzerhand die freie Zeit für ihre eigenen Bedürfnisse. In seiner Instagram-Story zeigte sich das Model bei einem schweißtreibenden Work-out mit anschließender Yoga-Session. Den Abend ließ die Familie dann jedoch wieder gemeinsam bei einem leckeren Burger-Dinner ausklingen.

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze, Profifußballer

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Model

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze mit Frau Ann-Kathrin und Sohn Rome

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Mario in seiner Vaterrolle so aufgeht? Na klar! Nein, das überrascht mich ehrlich gesagt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de