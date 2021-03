Anna Maria Damm (24) erlangte durch ihre Teilnahme an Germany's next Topmodel im Jahr 2013 große Bekanntheit. Dort belegte die YouTuberin den fünften Platz. Im Juni 2018 wurden sie und ihr Freund Julian Gutjahr (24) zum ersten Mal Eltern und begrüßten die kleine Eliana Damm auf der Welt. Seitdem ist die Zweijährige aus den regelmäßigen Vlogs nicht mehr wegzudenken und begeistert die Zuschauer mit ihrer aufgeweckten Art. Doch würde Anna ihr irgendwann auch die Teilnahme an der Model-Show erlauben? Das verrät sie nun gegenüber Promiflash.

"Ich würde sie nicht davon abhalten", erklärt die Pforzheimerin jetzt im Gespräch mit Promiflash. Sie selbst habe schließlich ebenfalls an dem Erfolgsformat teilgenommen. "Es hat meiner persönlichen Entwicklung sehr gutgetan", erinnert sich die 24-Jährige an ihre damalige Zeit zurück. Auch die Erlebnisse, die sie während ihrer Teilnahme an der Show hatte, seien für sie bis heute unvergesslich.

Anna machte kürzlich deutlich, dass die Arbeit in der Modelbranche für sie selbst inzwischen nichts mehr sei. Sie habe damals durch ihre Teilnahme an dem Format gemerkt, dass dies nicht der Weg sei, den sie zukünftig gehen wolle. Stattdessen könne sich die Philippinerin inzwischen eher vorstellen, als Designerin in der Modebranche zu arbeiten.

Instagram / annamariadamm Eliana und Anna Maria Damm im Mai 2020

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Eliana, Januar 2020

