So geht es Henning Baum (48) nach seiner The Masked Singer-Demaskierung! Der Schauspieler sorgte am Dienstagabend in der Kostüm-Gesangsshow für eine riesige Überraschung: Er steckte unter dem kuscheligen Quokka-Kostüm. Sowohl die Fans als auch das Rateteam hatten vorher zwar auf viele verschiedene Promis getippt – Hennings Name fiel dabei allerdings nie. Aber hat es den "Der letzte Bulle"-Darsteller gefreut oder eher enttäuscht, dass er unerkannt geblieben ist? Promiflash hat mal bei Henning nachgehakt.

"Weder noch – es ist ja schließlich ein Versteckspiel. Es hat mich eher amüsiert", erklärte er gegenüber Promiflash. Ganz unerkannt blieb der Rheinländer dann aber doch nicht: "Nach der dritten Show gab es aber schon ein paar Leute aus meinem Umfeld, die meine Stimme erkannt haben und meinten: 'Das ist doch der Henning!' Aber es ist offenbar nicht so einfach. Das Rateteam ist auch nicht daraufgekommen, die waren ja schon ein bisschen schockiert, als ich unter der Maske auftauchte." Henning vermutet, dass es den Zuschauern auch deshalb so schwergefallen ist, ihn rauszuhören, weil seine Gesangsstimme sich von seiner Sprechstimme unterscheidet. "Vielleicht vermutet man mich auch nicht darunter, weil ich sonst anders bin. Weniger wie ein Quokka", fügte er hinzu.

Als die Katze dann aber endlich aus dem Sack war und Henning seine Maske ablegte, war das Staunen umso größer – und das offenbar auch in seinem privaten Umfeld. "Die haben sich gefreut! Ich habe bis jetzt nur positives Feedback bekommen. Alle waren sehr freudig überrascht", erzählte er.

ProSieben/Willi Weber Das Quokka bei "The Masked Singer" 2021

Getty Images Henning Baum, Schauspieler

ProSieben/Willi Weber. Henning Baum bei "The Masked Singer"

