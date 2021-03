Diese Love Island-Kandidatin blickt auf eine heftige Beziehung zurück! Ab dem 8. März wird im Fernsehen wieder geflirtet, was das Zeug hält, denn dann startet die bereits fünfte Staffel der beliebten RTL2-Kuppelsendung. Livia Piotrowicz ist eine der insgesamt sechs Single-Frauen, die sich auf der Flirtinsel verlieben wollen. Die 27-Jährige hatte bisher kein Glück in der Liebe. In ihrer letzten Beziehung wurde sie jahrelang betrogen.

"Meine letzte Beziehung ging fünf Jahre lang und da wurde ich leider die gesamte Beziehung über betrogen und belogen. Tatsächlich war ich echt dumm, naiv und mega verliebt", gab Livia gegenüber Promiflash über ihre erste große Liebe zu Protokoll. Mehrfach habe sie ihrem Ex daher auch das Fremdgehen verziehen – bis sie ihn eines Tages in flagranti erwischte: "Das war dann der Punkt, an dem ich mir gesagt habe: 'Okay, also bis hier und nicht weiter.'"

Diese Erfahrung hat die Mannheimerin ziemlich geprägt: Sie gab zu, Männer seitdem nur noch schwer vertrauen zu können. Warum Livia trotzdem nun bei "Love Island" dabei ist? "Nach dem Ende der Beziehung hatte ich auch nur Pech mit Männern und dachte mir, wenn es da draußen nicht klappt, dann klappt es aber ja vielleicht bei 'Love Island'", äußerte sie ihre Hoffnung.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", am Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTL2

Instagram / liviapiot Livia Piotrowicz, "Love Island"-Kandidatin 2021

Instagram / liviapiot Livia Piotrowicz, 2021

Instagram / liviapiot Livia Piotrowicz, "Love Island"-Kandidatin 2021

