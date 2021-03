Mit dieser Nachricht haben offenbar auch die größten Georgina Fleur-Fans nicht gerechnet! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr On-Off-Freund Kubilay Özdemir sollen angeblich ein Baby erwarten. Bestätigt haben die Realitystars dieses Gerücht zwar noch nicht, ihre Fans hauen die vermeintlichen Baby-News aber offenbar schon total um. In einer Promiflash-Umfrage gaben die meisten Leser an, dass sie von Georginas möglicher Schwangerschaft total überrascht sind!

Satte 3.017 von insgesamt 3.731 Promiflash-Usern, also 80,9 Prozent [Stand: 3. März 2021; 19:30 Uhr], haben absolut nicht damit gerechnet, dass Georgina und Kubi eine Familie gründen werden. Kein Wunder, immerhin landen die beiden Streithähne immer wieder mit Skandalen und üblem Dauer-Zoff in den Schlagzeilen. Trotz ihrer turbulenten Beziehung haben allerdings noch 714 Leser, also 19,1 Prozent, den möglichen Babysegen erahnt.

Angeblich soll Georgina selbst am Set der Show Promis unter Palmen von ihrer eigenen Schwangerschaft erfahren haben. "Sie konnte nicht an den Dreharbeiten teilnehmen, da sie in der Quarantäne bei einer Routinekontrolle schwanger getestet wurde", erzählte ein Insider gegenüber Bild.

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Getty Images TV-Star Georgina Fleur

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, 2020 in Dubai

