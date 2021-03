Billy Brown hat seine letzte Ruhestätte gefunden. Der Alaskan Bush People-Patriarch war im vergangenen Monat völlig unerwartet im Alter von 68 Jahren verstorben – offenbar infolge eines Krampfanfalls. Das war nicht nur für seine vielen Fans ein riesiger Schock, sondern natürlich auch für seine berühmte Großfamilie. Jetzt wird bekannt, dass Billy bereits vor einigen Tagen in einer privaten Zeremonie beigesetzt wurde.

Das hat die Zeitung The Sun der offiziellen Sterbeurkunde des siebenfachen Vaters entnommen. Demnach wurde er bereits am 22. Februar eingeäschert. Später habe es dann eine private Beisetzung in Oroville in Washington gegeben. Weitere Details zu der Trauerfeier sind bisher noch nicht bekannt.

Auch zu den Todesumständen ist bislang noch nicht viel bekannt. Sicher ist nur, dass Billy in seinem Zuhause in Washington zusammengebrochen ist. Wie es zu dem Krampfanfall kommen konnte, ist aber noch nicht klar. Der Realitystar hatte in den vergangenen Jahren allerdings immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Anzeige

Instagram / heroofkirrkwell Billy Brown mit seiner Tochter Rain

Anzeige

Instagram / heroofkirrkwell Matt, Noah, Bam Bam, Rain, Snowbird, Ami, Billy, Gabe und Bear Brown (v.l.)

Anzeige

Getty Images Billy und Ami Brown

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de