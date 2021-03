Hannah Kerschbaumer (28) ging leider leer aus! Die 28-Jährige kämpfte bei Der Bachelor um das Herz von Niko Griesert (30). In der letzten Folge durfte sie mit ihm ein romantisches Einzeldate in einer Sternwarte verbringen. Dort schenkte der Junggeselle ihr nicht nur ihren ersten eigenen Stern, sondern überraschte sie auch mit heißen Küssen. Dennoch musste Hannah am Ende ohne Rose nach Hause gehen. Gegenüber Promiflash verrät sie jetzt, ob sie die Zärtlichkeiten inzwischen bereut!

"Natürlich bereue ich den Kuss nicht im Nachhinein", plaudert die Unternehmerin nun im Gespräch mit Promiflash aus. Die beiden hätten bei dem Date in der Sternwarte einfach gefühlt, dass es der richtige Moment war, und das müsse man auch nicht bereuen. Im Gegenteil: "Es war für mich ein sehr schönes und einzigartiges Date." Trotzdem hat es am Ende für die Blondine nicht gereicht, worüber sie auch sichtlich enttäuscht war.

Dass der Rosenkavalier auch mit anderen Damen romantische Dates verbrachte und heiße Küsse tauschte, sei für sie nicht immer leicht gewesen. Überhaupt sorgte dies auch immer wieder für Zündstoff bei den verbliebenen Bachelor-Kandidatinnen. Hannah habe aber gelernt, damit umzugehen. "Es ist Teil der Show und ich wusste, worauf ich mich einlasse", erklärt die 28-Jährige.

Anzeige

TVNow Hannah Kerschbaumer und Niko Griesert bei einem Bachelor-Date

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, "Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige

TVNow Hannah Kerschbaumer und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de