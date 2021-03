Herzogin Camilla (73) spricht über Prinz Philips (99) Gesundheitszustand. Aktuell bangt die royale Welt um den Ehemann von Queen Elizabeth (94). Seit über zwei Wochen liegt der 99-Jährige mit einer Infektion im Krankenhaus. Kürzlich gab der Buckingham-Palast in einer Meldung bekannt, dass der Gesundheitszustand des Prinzgemahls stabil sei. Jetzt meldete sich auch dessen Schwiegertochter, Herzogin Camilla, zu Wort und verriet: Prinz Philip gehe es langsam besser!

Im Rahmen des Besuchs eines Impfzentrums im britischen Croydon am vergangenen Mittwoch gab Camilla Daily Mail zufolge ein Gesundheitsupdate über das Befinden ihres Schwiegervaters. Sein Zustand habe sich "leicht verbessert", gab Prinz Charles' (72) Ehefrau an, doch die Behandlung verursache Philip Schmerzen, verriet sie weiterhin. "Wir drücken weiter die Daumen", gab sich die 73-Jährige dennoch hoffnungsvoll.

Am Montag war Prinz Philip in die staatliche St.-Bartholomew’s-Klinik in London verlegt worden. Dort wird aktuell nicht nur seine Infektion behandelt: Aufgrund seiner Herzerkrankung werden außerdem weitere Tests durchgeführt. "Der Herzog fühlt sich weiterhin wohl und die Behandlung schlägt an. Aber es wird erwartet, dass er mindestens bis zum Ende der Woche im Krankenhaus bleibt", hieß es dazu in einer Pressemitteilung des Buckingham-Palastes.

Anzeige

Getty Images Prinz Philip, Queen Elisabeth II, Prinz Charles und Herzogin Camilla in Kampala, Uganda, 2007

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im Jahr 2005

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. in Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de