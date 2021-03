Das Umstyling bei Germany's next Topmodel ist jedes Jahr aufs Neue eines der Staffel-Highlights für die Zuschauer. Der Grund: Wenn Heidi Klum (47) ihren "Meeedchen" neue Frisuren verpasst, sind Tränen und Drama vorprogrammiert. So kommt es zumindest im TV rüber. Aber wie läuft das haarige Spektakel eigentlich hinter den Kulissen ab? Im Promiflash-Interview plauderte die ehemalige Kandidatin Soraya Eckes (21) einige Insider-Infos aus.

Rauswurf bei Umstyling-Verweigerung?

Es gab bisher wohl keine Staffel, bei der nicht wenigstens eines der Nachwuchsmodels zunächst gezögert hat, als es ihr an die Wallemähne ging. Und trotzdem haben es bisher alle durchgezogen. Nur was wäre eigentlich, wenn man sich tatsächlich weigert? "Ich glaube, wenn man wirklich sagt, man möchte es nicht machen, dann muss man einfach gehen", vermutete Soraya im Promiflash-Interview. Aber das sei ihrer Meinung nach auch vollkommen okay. Schließlich wisse man mittlerweile, dass bei GNTM immer ein Umstyling ansteht.

Kriegt man vorab Infos zum neuen Look?

Zwar neckte Heidi die Girls in der Vergangenheit immer mal wieder damit, dass für sie eine optische Veränderung ansteht. Aber konkrete Details rückt die Modelmama nicht heraus, wie Soraya verriet: "Man weiß wirklich gar nichts. Aber wir wissen generell bei jeder Folge nicht, was passiert. Wir wissen nie, wohin wir fahren." Darum sei das Ganze für sie auch immer sehr spannend – und die Show eben authentisch. "Ich finde das auch gut, weil wenn wir alle vorher wüssten, was passiert, wäre es zu gestellt. Wir sind ja auch alle keine Schauspieler", betonte sie.

Haben die GNTM-Girls Mitspracherecht?

Wenn jede Kandidatin ihr Go gegeben hat, geht es dann immer ans Färben und Schneiden. Dabei vertraut die Chef-Jurorin ganz auf die Expertise der Stylisten. Und das müssen wohl auch die Girls. Denn sobald sie einwilligen, haben sie keinen Einfluss mehr darauf, was auf ihrem Kopf passiert. Die 21-Jährige erinnerte sich, dass sie 2017 bei ihrem Umstyling auf eine größere Veränderung gehofft hat: "Ich habe die dann gefragt, ob die vielleicht ein bisschen mehr abschneiden können und dann meinten die, das geht nicht." Trotzdem sei sie am Ende sehr zufrieden mit dem Ergebnis gewesen.

Sucht Heidi die Looks selbst aus?

Heidi ist natürlich dabei, wenn es den jungen Frauen an die Haare geht und ist selbst von jeder Frisur überzeugt. Aber Soraya ist sich nicht sicher, ob sie im Vorfeld auch jeden einzelnen Look auswählt und entwickelt. "Ich glaube schon, dass sie das Endresultat auf einem Foto mal anguckt und guckt, ob es ihr gefällt. Aber ich glaube nicht, dass sie für jeden jetzt die Frisur aussucht", erklärte sie. Stattdessen setze die Modelmama wohl eher auf das Know-how der Stylisten.

Was treibt Heidi während des Umstylings?

Die 47-Jährige hat selbst wohl fast den größten Spaß an dieser Folge und ärgert die verzweifelten Mädels auch mal gern. "Ich glaube schon, dass sie da noch ein bisschen stichelt. Vor allem habe ich das auch oft mitbekommen, dass sie sagt, es kommt eine große Veränderung und im Endeffekt wurden dann nur die Spitzen geschnitten", verriet ihr ehemaliger Schützling. Doch sie stehe ihren Kandidatinnen an diesem Tag auch zur Seite. "Also als ich da saß, kam sie dann – auch ohne Kamera – und hat gefragt, wie es einem geht und ob alles okay ist. Sie ist da schon präsent", stellte die Beauty klar.

Anzeige

Instagram / sorayaeckes Soraya Eckes, Influencerin

Anzeige

Instagram / sorayaeckes Soraya Eckes im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020

Instagram / sorayaeckes Soraya Eckes, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum bei den Golden Globes 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de