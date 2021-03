Die Fans, die bei Sandra Janina und ihrem Herzblatt Juliano an die ganz große Liebe glauben, können endlich wieder aufatmen. In den vergangenen Tagen hatten sich einige Follower Sorgen gemacht, die ehemalige Love Island-Schönheit und der einstige Are You The One?-Kandidat könnten nach nur kurzer Beziehungsdauer schon wieder getrennt sein. Der Grund für diese Annahme: Sandra hatte im Netz verkündet, dass Juliano und sie Ruhe voneinander bräuchten. Jetzt haben die zwei wohl lange genug durchgeatmet: Das Paar ist eindeutig noch zusammen, wie diese süße Geste von Juliano beweist!

In seiner Instagram-Story weiht der Muskelmann seine Fans ein: Er überraschte seine Liebste am Tag zuvor in deren eigener Wohnung, indem er überall rote Herzballons und Kerzen platzierte. "Wir haben uns vorher noch gestritten, sie geht null Komma null davon aus, dass ich hier bin", erklärt Juliano zu seiner heimlichen Aktion. Sandras Reaktion, als sie nach Hause kommt: eine von der Freude über die romantische Geste überwältigte Umarmung und viele, viele Küsse. Der Streit der zwei schien ab diesem Moment Geschichte – immerhin schrieb der Ex-Kuppelshow-Beau seiner Freundin auch noch einen Liebesbrief.

Ein kurzer Moment schmälerte die Romantik allerdings: Sandra warf versehentlich einige Kerzen um und trat sogar noch mit den Füßen in das heiße Wachs. Außerdem: Kurz darauf starteten die zwei eine Fragerunde im Netz. Ein Fan wollte wissen, ob sie für immer zusammen sein möchten. "Das ist eine gute Frage. Wie lange ist denn für immer?", antwortete Juliano eher weniger charmant.

