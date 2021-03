Revanchiert sich der Buckingham-Palast mit dem Mobbing-Statement bei Meghan (39) und Harry (36)? Nachdem ehemalige Mitarbeiter Herzogin Meghan des Mobbings beschuldigt hatten, reagierte auch der Palast auf die schweren Vorwürfe. Über die Pressestelle wurde erklärt, dass man die Angelegenheit sehr ernst nehme und Untersuchungen einleite. Aktuelle wie frühere Angestellte sind dazu eingeladen, sich an der Aufklärung zu beteiligen, Mobbing werde innerhalb der royalen Gemäuer nicht toleriert. Für Freunde Meghans und Prinz Harrys ist die Angelegenheit klar: Der Palast holt vor der Ausstrahlung des Interviews mit Oprah Winfrey (67) zum Gegenschlag aus.

"Die Annahme der engen Freunde ist, dass der Palast das Statement veröffentlicht hat, um zurückzuschlagen, weil Harry und Meghan das Interview geführt haben", gab ein Insider gegenüber Us Weekly an. In London sei man sich bewusst, dass das Gespräch mit Oprah kein sonderlich gutes Licht auf das britische Königshaus werfen wird. "Der Palast möchte nicht, dass Harry und Meghan als Opfer angesehen werden", führte die Quelle aus. In dem Interview soll unter anderem über den Megxit und die Beziehung zur Königsfamilie gesprochen worden sein.

Die bislang veröffentlichten Sequenzen deuten bereits an, dass Harry und Meghan über die Schattenseiten des Lebens als Teil der königlichen Familie auspacken. "Es war unglaublich schwer für uns beide – aber immerhin hatten wir uns", räumte ein sichtlich emotionaler Harry an einer Stelle unter Rückbezug auf seine Mutter ein, die den Prozess des Rückzugs aus dem Königshaus alleine bewältigt habe.

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019 in London

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Denkt ihr, bei dem Statement handelt es sich um eine Revanche für das Interview? Ja, ganz bestimmt. Nein, das glaube ich nicht, das wird überbewertet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de