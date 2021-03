Sie heizt ihren Fans aber ganz schön ein! Khloé Kardashian (36) weiß, wie sie sich am besten in Szene setzt. Die Mutter der kleinen True (2) ist schon seit Jahren dafür bekannt, vor allem ihre heißen Kurven im Netz zu präsentieren. Doch dieses Mal legt sie sogar noch eine Schippe drauf: Khloé zeigt sich auf einem aktuellen Schnappschuss oben ohne und mit einem beachtlichen Sixpack!

Hier weiß man gar nicht, wo man zuerst hingucken soll: Via Instagram veröffentlichte die 36-Jährige ein ziemlich cooles Promobild für ihre eigene Jeansmarke. Doch weder die Jeans noch die Hammer-Kulisse stehen auf diesem Bild im Vordergrund: es sind vielmehr Khloés De­kolle­té, das sie lediglich mit einem Arm verdeckt, und ihr durchtrainierter Bauch. Den Fans wurde bei dieser Aufnahme ganz offensichtlich heiß – viele Supporter kommentierten den Beitrag mit einem Flammen-Emoji.

Dass die Keeping up with the Kardashians-Beauty aber nicht immer für ihre Netz-Fotos gefeiert wird, musste sie in der Vergangenheit schon öfters am eigenen Leib erfahren. Erst vor einigen Tagen hatten Fans ihr unterstellt, ein Bild zu sehr bearbeitet zu haben. Doch Khloé hatte alle Vorwürfe von sich gewiesen und klargestellt: "Wir haben die Fotos mit einem Kameraobjektiv aufgenommen, das einen Streckungseffekt erzeugt."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

