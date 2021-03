Stormi Webster (3) scheint in die teuren Fußstapfen ihrer Mutter Kylie Jenner (23) zu treten! Dass die Dreijährige ein luxuriöses Leben führt, ist naheliegend. Immerhin galt ihre Mama im vergangenen Jahr laut Forbes-Magazin als bestverdienende Prominente der Welt. Egal ob teure Kleidung, edle Accessoires oder aufwendige Partys – Kylie scheut bei ihrer Tochter keine Kosten und Mühen. In den vergangenen Jahren widmete die 23-Jährige der Kleinen zu ihrem Geburtstag sogar einen eigenen Themenpark! Jetzt präsentierte sie ihr Töchterchen öffentlich erneut in Glanz und Glamour.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Mutter nun ein Bild ihrer Tochter, auf dem sie vor einem orangefarbenen Lamborghini steht. Dabei trägt sie ein lässiges Outfit bestehend aus einer hellgrauen Jogginghose mit passendem Oberteil und bunten Sneakern. Der Look wird von einer braunen Prada-Handtasche abgerundet, die im Handel sage und schreibe 1.390 Dollar kostet! Doch damit nicht genug: Bei der umgerechnet rund 1.170 Euro teuren Tasche handelt es sich nur um eine der zahlreichen Designertaschen, die die Dreijährige inzwischen besitzt.

Die Fans der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit reagierten auf den Schnappschuss überwiegend positiv. "Sie zieht sich 1.000 Mal besser an als ich und dabei ist sie gerade einmal drei Jahre alt" und "Was würde ich dafür geben, im nächsten Leben als Stormi geboren zu werden?", lauteten nur zwei der vielen Kommentare unter dem Beitrag auf Instagram.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi auf Instagram

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi im Dezember 2020

