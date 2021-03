Justin Timberlake (40) und Jessica Biel (39) werden ihrer Rolle als eines der absoluten Traumpaare Hollywoods wieder gerecht. Erst Ende Januar hatte die Schauspielerin dem Sänger in den sozialen Medien mit einer hinreißenden Nachricht zum Geburtstag gratuliert. Jessica postete eine ganze Galerie aus gemeinsamen Schnappschüssen, die sie mit einer getippten Liebeserklärung verband. Zu ihrem eigenen Ehrentag hatte Justin nun die Gelegenheit, sich zu revanchieren. Der Musiker veröffentlichte eine Bilderreihe, mit der er die Mutter seiner beiden Kinder feiert.

"Happy Birthday an meine liebste Person auf der Welt... Die stärkste, witzigste, beste, strahlendste und wunderbarste Mutter/ Partnerin/ Chefin, die es gibt", schrieb der "Can't Stop This Feeling"-Interpret unter den auf Instagram veröffentlichten Beitrag. Er sei glücklich, jeden Tag von ihr lernen und mit ihr lachen zu können. "Auf noch mehr Slow Motions im Wind, Sprünge ins Gebüsch, um das Spielzeug unserer Kinder zu retten und darauf, Sprung-Fotos perfekt zu timen", fuhr Justin augenzwinkernd fort. Und schloss mit den romantischen Worten: "Ich liebe dich mit allem, was ich habe."

Erst im vergangen Sommer waren Justin und Jessica zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf Söhnchen Silas folgte damals der kleine Phineas. Ein Paar sind die beiden bereits seit 2007, fünf Jahre später heirateten sie. Im kommenden Jahr steht also ein Jubiläum an. Bis zur nächsten Liebeserklärung wird es aber sicher nicht so lange dauern.

Instagram / justintimberlake Jessica Biel, Schauspielerin und Model

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake und seine Frau Jessica Biel

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake im September 2019 in Los Angeles

