Pietro Lombardi (28) schlägt plötzlich neue Töne an! Der DSDS-Star erlebte in den vergangenen Monaten eine emotionale Achterbahnfahrt: Immer mal wieder machten Gerüchte über eine Liebes-Reunion mit seiner ehemaligen Freundin Laura Maria Rypa die Runde. Allerdings zog der Sänger nun offenbar einen endgültigen Schlussstrich und schoss im gleichen Zuge gegen seine Ex – er sei nur "Mittel zum Zweck" gewesen. Diese Aussage nimmt Pietro aber jetzt zurück!

In einem Instagram-Livestream kam der "Phänomenal"-Interpret nochmals auf sein hartes Statement gegenüber der Influencerin zu sprechen – anscheinend hat diese nämlich danach viele Anfeindungen in ihrem virtuellen Postfach vorgefunden. "Ich möchte nicht, dass die Leute Hass verbreiten. Keiner ist perfekt, ich bin auch nicht perfekt", stellte der 28-Jährige klar. Auch seine Aussage, er sei für Laura nur Mittel zum Zweck gewesen, nahm er zurück: "Das war nicht ganz so gemeint."

Im gleichen Zuge ging der Musiker auch auf seine Ex-Frau Sarah Lombardi (28) ein – auch ihr gegenüber wünscht Pietro sich einen respektvollen Umgang von seinen Fans. "Wir waren ja auch lange zusammen und ich habe das nicht nötig, jemanden runterzuziehen. Das ist einfach nicht meine Art", betonte er.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Januar 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Juni 2020

