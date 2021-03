In der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel bekommen die Zuschauer plötzlich ganz ungewohnte Einblicke! Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage kann das Kamerateam die Kandidatinnen nicht ständig im Modelloft besuchen – stattdessen wurden in der Unterkunft der Mädchen feste Kameras installiert. Dabei werden Heidi Klums (47) Girls allerdings nicht nur in geselliger Runde beim Frühstück oder kurz vorm Zubettgehen gezeigt, sondern auch im angrenzenden Raucherbereich der TV-Villa. Doch wieso werden die Girls sogar beim Rauchen gefilmt?

Kurz nach der Bekanntgabe des anstehenden Umstylings mussten Dascha (20), Alex und Co. in der aktuellen Folge den Schock erst mal mit einer Zigarette verdauen – dabei blieben sie durch die Kameras in der mit Pflanzen ausgeschmückten Raucherecke nicht unbeobachtet. Auf Promiflash-Nachfrage, weshalb die Szenen, auf denen die Girls eindeutig mit Glimmstängel in der Hand zu sehen sind, trotzdem ausgestrahlt werden, hielt sich der Sender bedeckt. Heidis "Meeedchen" sei aber offenbar bewusst, dass sie gefilmt werden. "Natürlich wussten unsere Kandidatinnen darüber Bescheid. Schließlich drehen wir nicht 'Die versteckte Kamera', sondern 'Germany’s next Topmodel'", erklärte ProSieben-GNTM-Sprecherin Tina Land.

In den vorherigen Staffeln habe es hingegen beim Thema Rauchen stets Probleme gegeben, erinnern sich mehrere Ex-GNTM-Girls zurück. "Man musste in die letzte Ecke gehen, damit das ja keiner sieht", erklärte Curvy-Model Johanna (22) in einem Instagram-Livestream. Und auch ihrer einstigen Mitstreiterin Nadine war das mögliche Drama nicht unbekannt: "Es durfte auch keine Kippenschachtel zu sehen sein, das wurde immer weggelegt."

Anzeige

Instagram / dascha_ua Dascha, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah, Kandidatin bei GNTM 2021

Anzeige

Instagram / johanna_official Johanna, ehemalige GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de