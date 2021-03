Wie überwand Eric Stehfest (31) seine Drogensucht? Der ehemalige GZSZ-Darsteller steht offen zu seiner schweren Vergangenheit: Er war jahrelang schwer drogenabhängig. Über seinen Kampf gegen die Sucht hat Eric vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, das im vergangenen Jahr sogar verfilmt wurde. Inzwischen ist der Schauspieler clean und mit seiner Frau Edith und den gemeinsamen Kindern überglücklich. Aber wie kam es zu diesem Wandel in seinem Leben?

In ihrem Talk-Format On Mai Way sprach Vanessa Mai (28) mit dem 31-Jährigen über die wohl dunkelste Zeit in seinem Leben. "Der Tiefpunkt [...] Du stellst dir vor, was passiert, wenn ich jetzt einfach sterbe? Und dann überlegst du dir, was habe ich denn gemacht von den Dingen, die ich mir immer erträumt habe?", erklärte er. Ihm sei irgendwann klar geworden, dass noch keiner seiner großen Lebensträume in Erfüllung gegangen ist: "Da ist so viel nicht gewesen, was letztendlich auch der Grund war, umzukehren."

Sich für seine Autobiografie "9 Tage wach" noch einmal in diese Zeit hineinzuversetzen, war für Eric nicht leicht, wie er Vanessa verriet: "Ich dachte bis dato eigentlich, dass der Entzug und die Therapiephase das Härteste war, was ich jemals durchmachen musste. Aber eigentlich, wenn ich noch mal dahin schaue, war es das Schreiben."

Wenzel, Georg Edith und Eric Stehfest im März 2020

ActionPress Eric Stehfest, Autor

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest, Dezember 2020

