Seine Freundin soll so sein wie Jessica Paszka (30)... Schon bald beginnt wieder die beliebte Kuppelshow Love Island – und die flirtfreudigen Singles warten nur darauf, endlich ihr sogenanntes Couple auf der Insel zu finden. Ob tatsächlich für alle Teilnehmer jemand dabei sein wird, bleibt abzuwarten. Promiflash hat aber schon im Vorhinein nachgehakt, auf welche Ladys die Boys in der Runde denn so stehen. Die absolute Traumfrau des Islanders Dennis ist demnach Jessica Paszka!

Was genau mag der 27-jährige Hottie aus Düsseldorf denn an Jessi? "Optisch ist sie genau mein Typ Frau. Genau so sollte sie sein. [...] Sie hat dieses Süße, aber auch Hübsche dabei", schwärmte Dennis in den höchsten Tönen von der einstigen Bachelorette im Promiflash-Interview. "Sie ist so süß und trotzdem attraktiv", zeigte er sich völlig begeistert von ihrem Charakter. Genau wie er hat auch Jessi polnische Wurzeln, was definitiv von Vorteil sei.

Denn auch die Mädels, die Dennis bisher so kennengelernt hat, waren oft Polinnen. "Das lief eigentlich immer ganz gut", bestätigte er weiter im Gespräch mit Promiflash. Wie will er seine potenzielle Jessica 2.0 denn um den Finger wickeln, wenn er ihr auf der Liebesinsel begegnet? Nicht nur durch seine positive Art, denn "das Optische kann überzeugen, wenn die Frau drauf steht."

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

Instagram / dennis_prs Dennis, "Love Island"-Kandidat 2021

RTLZWEI / Magdalena Possert Der "Love Island"-Startcast im Frühjahr 2021

