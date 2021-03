Kader Loth (48) hat die Bergluft wohl ziemlich genossen! Am Montag wurde bekannt, dass Die Alm zurück ins deutsche Fernsehen kommt. Im Jahr 2004 feierte das Format, in dem verschiedene Promis einige Zeit gemeinsam in einer einsamen Hütte auf den Bergen verbringen müssen, seine Premiere. Im Jahr 2011 kehrte die Show zurück – und in diesem Jahr soll es nun sogar noch eine Almrunde geben. Kader gewann damals die erste Staffel und verrät jetzt, wie wild es auf der Berghütte zuging!

"'Die Alm' war für mich das beste Format, das ich jemals gemacht habe", schwärmt das Reality-Sternchen bei Bild von ihrer Teilnahme. Allerdings habe es auch einige schwierige Kandidaten gegeben. Vor allem Detlef D! Soost (50) habe sie mit seiner dominanten Art ziemlich genervt. Zum Glück stimmte die Chemie mit anderen Mitbewohnern weitaus mehr: Es soll sogar richtig geknistert haben! Der Bergbauer Joseph, der den Kandidaten beispielsweise das Melken beibrachte, habe Kader schöne Augen gemacht: "Er hat sich damals in mich verguckt, hat mich öfters massiert..."

Auch sonst sei das Format für die ehemalige Big Brother-Kandidatin eine prägende Erfahrung gewesen. "Ich habe mir einmal in die Hose gepinkelt, weil die Toilette draußen war", gesteht die 48-Jährige. Es sei ihr damals sehr unangenehm gewesen, dass sie es nicht rechtzeitig aufs stille Örtchen geschafft hatte.

Anzeige

privat Kader Loth, Reality-Darstellerin

Anzeige

ActionPress Kader Loth bei einer Gala in Berlin, 2018

Anzeige

Instagram / kader_loth TV-Sternchen Kader Loth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de