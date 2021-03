Für Alexandru Ionel endet die Let's Dance-Reise, bevor sie so richtig begonnen hat. Der Leistungssportler ergänzt die 14. Staffel der beliebten Show als Profitänzer und ist in diesem Jahr zum allerersten Mal mit dabei. Doch die neue Herausforderung sollte für den 26-Jährigen nicht lange andauern. Alexandrus Promi-Partnerin Vanessa Neigert (28) musste die Show wegen zu schlechter Wertungen und zu weniger Anrufe am Freitag als Erstes verlassen – und somit auch der Profi selbst. Die "Let's Dance"-Fans sind deshalb enttäuscht.

Auf Instagram zeigen sich die Tanzshow-Liebhaber extrem traurig über den frühen Exit des charmanten Hamburgers. "Wie schade, dass du raus bist" oder "Ich hätte so gerne mehr von dir gesehen", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Die meisten wünschen sich vor allem eines: "Bitte sei im nächsten Jahr wieder dabei, ich freue mich schon jetzt darauf!"

Bis das entschieden wird, dauert es natürlich noch eine ganze Weile. Immerhin hat die aktuelle Staffel gerade erst begonnen. Welche Profitänzer in der nächsten Ausgabe dabei sein werden, wird in der Regel erst im Dezember verhandelt und im darauffolgenden Februar verkündet.

