Hält Sophia Thomalla (31) ihren Schatz in Berlin? Ihr Freund Loris Karius (27) spielt zwar momentan beim Bundesligisten Union Berlin, ist aber nur dorthin ausgeliehen. Vertraglich gebunden ist der Torwart weiterhin an FC Liverpool und müsste deshalb nach der laufenden Saison auch wieder zu dem britischen Verein zurück. Doch Loris scheint es in Berlin bestens zu gefallen – und so könnte es Sophia vielleicht sogar erspart bleiben, künftig eine Fernbeziehung zu führen. Das deutete ihr Liebster nun jedenfalls in einem Interview an...

Denn vor seinem Engagement bei den Berliner Kickern hatte Loris beim Verein Besiktas in Istanbul gespielt. Dort verbrachte das Paar auch größere Zeiträume des vergangenen Jahres zusammen. Gegenüber Bild deutete der Fußballer jetzt an, dass das Konzept Fernbeziehung vielleicht bald langfristig passé sein könnte: "Selbstverständlich kann ich mir vorstellen, wenn alles passt, in Berlin zu bleiben. Ich bin ja nicht auf der Durchreise hier." Allerdings verwies er auch auf seinen bestehenden Vertrag in Liverpool, der noch bis 2022 laufe.

Für die Unioner läuft die Saison bisher richtig gut. Vor zwei Jahren hatte der Verein zum ersten Mal die höchste deutsche Spielklasse erreicht. Seitdem konnte sich die Mannschaft in der Bundesliga festbeißen und steht in der aktuellen Spielzeit auf einem beachtlichen siebten Platz. Auf Loris könnten in Berlin also spannende sportliche Aufgaben warten.

Instagram / sophiathomalla Loris Karius und Sophia Thomalla

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla uns Loris Karius

Instagram / loriskarius Loris Karius im September 2020

