Ne-Yo (41) und Crystal Smith fiebern der Geburt ihres dritten gemeinsamen Kindes entgegen. Erst vor etwa zwei Wochen hatten der Musiker und seine Frau die Schwangerschaft voller Stolz verkündet. Dabei hatten die Zeichen bei den beiden im vergangenen Jahr noch auf Trennung gestanden. Nach der Versöhnung wird ihr wiedergefundenes Glück nun sogar mit einem Baby gekrönt. Und von dem gibt es jetzt erste Ultraschallbilder!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Crystal ein kurzes Video, das während einer Ultraschall-Untersuchung aufgenommen wurde. Insbesondere der Kopf des Nachwuchses ist auf den Aufnahmen bereits deutlich zu erkennen. Den Beitrag versah die werdende Mutter dann noch mit einem weißen Herzchen. Über das Geschlecht des baldigen Familienzuwachses gaben Ne-Yo und Crystal bislang keine Auskünfte. In den Kommentaren drückten allerdings zahlreiche Fans ihre Hoffnung auf ein Mädchen aus.

Erst kürzlich hatte der künftige Fünffach-Papa Ne-Yo, der bereits zwei Kinder mit seiner Ex Monyetta Shaw hat, über seine Vaterrolle während der andauernden Gesundheitskrise gesprochen. Gegenüber dem Magazin People sagte er: "Mehr Zeit zu Hause bedeutet auch mehr Zeit, die wir miteinander verbringen, in der wir einander genießen und in der die Kids mehr kaputtmachen können." Während das Elterndasein für ihn lange aus FaceTime-Anrufen bestanden hatte, realisiere er nun, wie schön es ist, mit seinen Kindern frühstücken zu können.

Getty Images Ne-Yo und Crystal Smith in Atlanta, November 2019

Ser Baffo/Getty Images for BET Ne-Yo bei einem Konzert in Los Angeles

Instagram / neyo Ne-Yo und Crystal Smith an Silvester 2019

