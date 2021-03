Die süßen Baby-News stellen den Haussegen bei Familie Goulding wieder her! Ende Februar enthüllte das britische Gesangstalent Ellie Goulding (34) mit einem zauberhaften Bild ihres Babybauchs, dass sie und ihr Gatte, Kunsthändler Caspar Jopling (29), ihren ersten Nachwuchs erwarten! Das Babyglück hat zusätzlich einen mehr als schönen Nebeneffekt: Der Sprössling scheint das Verhältnis zwischen Ellie Goulding und ihrer Mutter Tracey wieder hergestellt zu haben!

Das Mutter-Tochter-Gespann hat stürmische Zeiten hinter sich. Jetzt haben sie offenbar Frieden geschlossen. Tracy Goulding stimmt jedenfalls nur versöhnliche Worte voller Vorfreude gegenüber Daily Mail an: "Ich kann kaum erwarten, mein Enkelkind zu sehen!". Darüber hinaus sei mit Ellies Baby schon insgesamt Enkelkind Nummer drei unterwegs. "Das ist großartig", findet die Großmutter in spe.

Doch was ist zwischen den beiden vorgefallen? Die "Love Me Like You Do"-Interpretin sprach in der Vergangenheit im Interview mit Independent an: "Ich habe meine Mutter seit meiner Hochzeit nicht mehr gesehen. Ich musste sogar in Therapie, weil das, was ich für reparabel hielt, nicht zu reparieren ist." Mittlerweile sind die Wogen jedoch geglättet – und Tracy gibt an, dass die Gründe für die Probleme in der Mutter-Tochter-Beziehung "alle einfach nur schwachsinnig" gewesen seien.

Getty Images Ellie Goulding auf der Fashion Week in London im September 2017

Backgrid Ellie Goulding im Oktober 2019

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Sängerin

