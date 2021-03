Sie hat es einfach immer noch drauf! Im September 2020 sind Gigi Hadid (25) und ihr Freund Zayn Malik (28) zum ersten Mal Eltern einer Tochter geworden. Seitdem hat sich das Model voll und ganz auf sein Mutter-Dasein konzentriert. Doch die Beauty kehrt wohl allmählich aus ihrem kleinen Mutterruhestand zurück: Gigi feierte nämlich nun ihr Comeback auf einem der wichtigsten Laufstege der internationalen Modebranche!

Von Extra-Schwangerschaftskilos ist hier nichts mehr zu sehen: Am Freitag rockte die 25-Jährige nur sechs Monate nach der Geburt ihres Töchterchens Khai mal wieder einen Catwalk. Zusammen mit Schwester Bella Hadid (24) lief die Beauty für die Luxusmarke Versace auf der Paris Fashion Week. In einem hautengen, schwarzen Kleid mit durchsichtigen Details zog Gigi alle Blicke auf sich und bewies, dass sie wieder in absoluter Topform ist.

Dass sich ihr Körper aber während und nach der Schwangerschaft verändert hatte, war der Laufstegschönheit schnell bewusst. "Ich weiß, dass ich nicht mehr so zierlich bin wie zuvor. Aber ich sehe das realistisch", hatte sie vor Kurzem gegenüber Vogue verraten. Ihr sei klar gewesen, dass sie nach der Entbindung keine Size-Zero mehr tragen werde.

Anzeige

Getty Images Gigi auf der Paris Fashion Week 2020

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid und Bella Hadid im Februar 2020 in Paris

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de