Toni Garrn (28) erlebt gerade ihre erste Schwangerschaft – laut ihr das schönste und glücklichste Gefühl! Nachdem das Topmodel und Alex Pettyfer (30) im vergangenen Jahr geheiratet haben, verkündeten sie nun die frohe Botschaft: Die Blondine ist sogar schon im sechsten Monat schwanger. Damit durchlebt sie im Moment eine ganz besondere Zeit und sammelt völlig neue Erfahrungen. Toni kann ihr Baby sogar schon spüren, wie sie nun verriet.

In einem Interview mit Vogue sprach die werdende Mutter über ihre Schwangerschaft und die ganz neuen Gefühle, die sie derzeit begleiten: "Es fühlt sich ein bisschen wie Luftblasen an, ich fühle es nicht sehr oft", versuchte sie das zu beschreiben, was sie jedes Mal spürt, sobald Alex ihren Bauch berührt. Allerdings sei sie sich ziemlich sicher, dass das nicht das Baby selbst sei. "Es sind diese sehr süßen, winzigen, kleinen Dinger, die Tritte sein könnten", schwärmte die 28-Jährige stattdessen weiter. Sie könne es kaum erwarten, dass diese häufiger und stärker werden.

Toni kann ihren Nachwuchs nicht nur bereits spüren, sie versucht sogar schon, mit ihm zu kommunizieren. "Wir spielen jetzt zu Hause viel mehr klassische Musik, weil wir glauben, dass unser Kind dadurch ein Genie wird", scherzte das Model im Interview.

Toni Garrn und Alex Pettyfer bei ihrer Hochzeit im Oktober 2020

Toni Garrn und Alexander Pettyfer, Dezember 2019

Toni Garrn, Model

